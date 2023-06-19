День фермера. ТОП-5 тревожных фактов об украинских аграриях в условиях войны

Посевная на заминированных полях, убитые россиянами животные и украденная техника

В Украине 19 июня празднуют День фермера, и украинские аграрии действительно заслужили этот праздник. Они продолжают работать, несмотря на войну и страшные вызовы: с самого начала вторжения россияне для развлечения убивали животных на фермах, миновали поля, воровали технику, а недавно и вообще взорвали Каховскую ГЭС, которая затопила плодородные поля на Херсонщине.

"Телеграф" собрал пять фактов о реалиях, с которыми сталкиваются украинские фермеры сейчас:

Затоплено 10 тысяч гектаров полей

Только на правобережье Херсонщины в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС было затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На оккупированных территориях эта цифра вообще шокирует – может быть в несколько раз больше. Но эти данные пока сложно оценить, сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.

Кроме того, без источника воды осталось 94% оросительных систем для полей в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Ориентировочно из-за подрыва без орошения остались около 200 тыс. га.

Гибель рыбы. Россияне уничтожили 107 гидротехнических сооружений

Критическими являются последствия для рыбного хозяйства Украины, ведь только закончился период нереста.

На левобережье Херсонщины затоплены или полностью разрушены 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства. Потери же для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей будут достигать 95 тыс. тонн или около 4 млрд. грн.

Агросектор восстановится через 20 лет после войны

Киевская школа экономики подсчитала, что по состоянию на сейчас на восстановление сельского хозяйства после войны может уйти 20 лет.

Выращивание подсолнечника, ячменя и пшеницы может возобновиться только к 2040 году. Показатели выращивания кукурузы, ржи, овса и рапса — до 2050 года.

До вторжения России площади под зерновыми и масличными культурами составляли, соответственно, около 24 млн га и 9 млн га, в 2022 году — 18 млн га и 7 млн га. Поскольку война продолжается, ожидается дальнейшее падение площадей: до 17 млн. га и 6 млн. га соответственно.

Заминировано около полумиллиона гектаров полей

В Украине 470 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения заминировано. По состоянию на апрель 2023 года обследовали только 17,5% от заминированных территорий, сообщало Министерство агрополитики.

"Процесс разминирования сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет , чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения ", — заявил министр агрополитики Николай Сольский.

Разминирование полей выглядит так:

Сапер вручную очищает 15-20 кв. м в сутки, а техника для разминирования – 6 кв. км. Украина даже просила G7 помочь спецтехнике.

А пока украинцы придумывают свои ноу-хау. Так на Харьковщине саперы, военные и ученые создали беспилотный трактор на базе танкового оборудования. Это помогает быстрее очищать территорию от мин, а также сохранять жизнь саперов.

Беспилотный трактор для разминирования. Фото: "Общественное"

Убиты и украдены животные на фермах. Убытков уже на 2 миллиарда

Ущерб от гибели животных и повреждение животноводческих ферм составляют примерно 2 млрд гривен. Такие данные по состоянию на конец 2022 года сообщало Минагрополитики.

Россияне убили 6 тысяч коров, до 100 тыс. поголовья свиней, более 3.5 млн. голов птицы.

Больше всего пострадали Черниговская, Харьковская, Сумская, Киевская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области. Именно в этих регионах были сконцентрированы мощности всех категорий агрохозяйств.

Эти страшные цифры в реальности выглядели как кадры из фильма ужасов: кафиры в прошлом году устроили сафари на коров в Черниговской области, расстреливали из автоматов напуганных коров и телят, а затем жарили шашлыки в церкви. Сельскохозяйственную технику они украли и увезли в РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аграрии дали тревожный прогноз – в следующем году Украина может потерять почти половину урожая.