Одесит Гамов розрахував генетичний код

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Фізик українського походження Георгій Гамов з Одеси у 1933 році втік з СРСР, врятувавшись від сталінських репресій та отримав світове визнання за кордоном. Він став відомим завдяки розробці теорії Великого вибуху і розрахунку генетичного коду. Запропонував модель, яка формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК.

Вчений у 1948 році виклав у статті свою теорію появи легких хімічних елементів, водню та гелію, у ранньому Все­світі. Але до неї ставилися як до жарту, астрофізик Фред Гойл іронізував, що все нібито виникло з "великого вибуху". Теорія великого вибуху розпочала свій шлях із жарту. Крім того, він першим досліджував моделі зірок із термоядерними джерелами енергії. Зробив перший розрахунок генетичного коду. Став автором науково-популярних книг з астрономії, квантової фізики.

Лише наукових відкриттів йому було мало: Георгій став блискучим популяризатором науки і видав майже два десятки книг для широкої аудиторії. 1968 року Георгій Гамов залишив цей світ у Болдері (штат Колорадо), отримавши заслужену всесвітню популярність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одесит висунув теорію "місцевого імунітету", яка збагатила медицину.