Одессит Гамов рассчитал генетический код

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Физик украинского происхождения Георгий Гамов из Одессы в 1933 году сбежал из СССР, спасшись от сталинских репрессий и получил мировое признание за границей. Он стал известен благодаря разработке теории Большого взрыва и расчета генетического кода. Предложил модель, формирующую порядок сочетания аминокислот в молекулу ДНК.

Ученый в 1948 году изложил в статье свою теорию появления легких химических элементов, водорода и гелия в ранней Вселенной. Но к ней относились как к шутке, астрофизик Фред Гойл иронизировал, что все вроде бы возникло из "большого взрыва". Теория большого взрыва начала свой путь с шутки. Кроме того, он первым изучил модели звезд с термоядерными источниками энергии. Произвел первый расчет генетического кода. Стал автором научно-популярных книг по астрономии, квантовой физике.

Лишь научных открытий ему было мало: Георгий стал блестящим популяризатором науки и издал почти два десятка книг для широкой аудитории. 1968 Георгий Гамов покинул этот мир в Болдере (штат Колорадо), получив заслуженную всемирную популярность.

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