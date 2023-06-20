Мерія Фастова запропонувала городянам подивитися "секс з крихіткою" під час тривоги: пояснили все дуже просто

Скандальний пост міськради Фастова розлітається по мережі

Під час повітряної тривоги у ніч проти 20 червня чиновники одного з українських міст потрапили у гучний скандал. В офіційному Telegram-каналі Фастова (Київська область) читачам запропонували подивитися порно.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, разом із зазначенням про необхідність пройти в укриття через атаку росіян, в офіційному Telegram-каналі Фастівської міської ради запропонували перейти за посиланням на відомий порносайт. Згідно з попереднім переглядом посилання, той, хто перейшов, повинен був побачити "секс крихіткою". Також на каналі міськради красувалося фото із вищезгаданого відео з напівоголеною дівчиною.

Інформація про скандальний пост швидко розлетілася мережею, а адміністрація пабліка поспішила видалити своє повідомлення. Пізніше чиновники пояснили те, що відбувається, "хакерською атакою".

Втім, смішні коментарі у мережі вже було не зупинити. Жартували навіть нардепи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше у скандал потрапив і народний депутат Олексій Гончаренко, коли вийшов у прямий ефір у трусах. Запис відео активно розповсюджують у мережі та ще висловлюють припущення, що він був нетверезий.