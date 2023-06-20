Мэрия Фастова предложила горожанам посмотреть "секс с крошкой" во время тревоги: объяснили все очень просто

Скандальный пост горсовета Фастова разлетается по сети

Во время воздушной тревоги в ночь на 20 июня чиновники одного из украинских городов попали в громкий скандал. В официальном Telegram-канале Фастова (Киевская область) читателям предложили посмотреть порно.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, вместе с указанием о необходимости пройти в укрытие из-за атаки россиян, в официальном Telegram-канале Фастовского городского совета предложили перейти по ссылке на известный порносайт. Согласно предпросмотру ссылки, перешедший должен был увидеть "секс с красивой крошкой". Также на канале горсовета красовалось фото из вышеупомянутого видео с полуобнаженной девицей.

Информация о скандальном посте быстро разлетелась по сети, а администрация паблика поспешила удалить свое сообщение. Позже чиновники объяснили происходящее "хакерской атакой".

Впрочем, смешные комментарии в сети уже было не остановить. Шутили даже нардепы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее в скандал попал и народный депутат Алексей Гончаренко, когда вышел в прямой эфир в трусах. Запись видео активно распространяют в сети и еще высказывают предположение, что он был нетрезв.