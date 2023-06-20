"Сором перед усім світом": українці розлючені після побиття волонтера в Херсоні

Люди вимагають розібратися якнайшвидше із ситуацією

Українців не на жарт схвилювала ситуація з Кареном Мелькумовим, якого у Херсоні побили місцеві перевізники. Після того як "Телеграф" дізнався про всі подробиці інциденту люди вимагають більшої уваги правоохоронних органів та міської влади.

Про це вони писали під постом до нашої новини у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, відомого українського волонтера, який допоміг багатьом громадянам з евакуацією, побили на автовокзалі Херсона. У ЗМІ з’явилися припущення, що волонтер перейшов дорогу "мафії перевізників", а віце-прем’єр Ірина Верещук закликала правоохоронців Херсонщини "навести лад", адже евакуація має бути безкоштовною.

У коментарях під новиною "Телеграфа" люди вимагають розібратися якнайшвидше із ситуацією і зазначають, що у країні, що воює, такі ситуації неприпустимі.

Нагадаємо про те, що ж насправді сталося у відносинах між волонтерами та перевізниками, "Телеграфу" розповів сам Мелькумов.

Раніше ми писали, що водії заблокували на кордоні волонтерів, які завозять в Україну автомобілі для Збройних сил.