Суспільство треба готувати: полковник про посилення мобілізації

За певного сценарію суспільство має бути готовим до змін

У разі, якщо повномасштабна війна в Україні затягнеться, необхідно буде вживати відповідні заходи й одним із них є зниження призовного віку з 25 до 23 років, або навіть до 20. Суспільство потрібно підготувати до такого сценарію.

Про це секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Розігріли тему з контрнаступом. Начебто б усе вже завершується. По-перше, мобілізація у нас триває. По-друге, ухвалили закон про зменшення призовного віку, зараз мобілізуватимуть категорію з 25 років до 27 років. А якщо війна затягнеться, потрібно буде приймати закони та знижувати вік до 23 років, а може, до 20 років", — сказав Костенко.

Він також додав, що суспільство потрібно готувати до такого сценарію, адже його не виключено. А зараз, як вважає полковник, є безліч людей, яким зовсім не до цього.

Повний текст інтерв’ю читайте у нашому матеріалі на сайті "Телеграф": Контрнаступ може закінчитися одним із трьох сценаріїв, — Роман Костенко про Каховську ГЕС, визволення Криму та зарплати військовим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі чоловіки можуть втратити роботу під час воєнного стану. Тобто українці, які підлягають мобілізації, тепер не зможуть претендувати на одну з посад.