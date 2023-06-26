У 20 разів менше, ніж пишуть окупанти: скільки літаків втратили ЗСУ останнім часом
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Росіяни завищують втрати України в авіації, озвучуючи надхмарні цифри
Успішна робота української авіації змусила ворога частіше завдавати ударів по аеродромах у нашій країні в останні два тижні.
Як заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти у своїх традиціях завищують кількість втрат Збройних сил України на фронті.
За даними Повітряних сил України, з початку червня наша країна втратила на фронті 1 літак, тоді як окупанти повідомляли про ліквідацію 20 пташок.
"У червні, так, у нас була втрата літака. Власне це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях вже 20, А то й більше", — сказав він.
Ігнат зазначає, що наша авіація загалом діє дуже успішно.
"Літаки розосереджені і продовжують виконувати бойові завдання", — додав він.
У свіжому зведенні Генштабу зазначено, що станом на 26 червня ЗСУ збили 314 літаків і 308 вертольотів окупантів.
Раніше "Телеграф" писав про те, скільки армія Росії втратила літаків і гелікоптерів в результаті заколоту ПВК "Вагнера".