У 20 разів менше, ніж пишуть окупанти: скільки літаків втратили ЗСУ останнім часом

Росіяни завищують втрати України в авіації, озвучуючи надхмарні цифри

Успішна робота української авіації змусила ворога частіше завдавати ударів по аеродромах у нашій країні в останні два тижні.

Як заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти у своїх традиціях завищують кількість втрат Збройних сил України на фронті.

За даними Повітряних сил України, з початку червня наша країна втратила на фронті 1 літак, тоді як окупанти повідомляли про ліквідацію 20 пташок.

"У червні, так, у нас була втрата літака. Власне це було на початку цього місяця. На жаль, так буває. На жаль, це війна. У нас теж є втрати. Але. Це один. А в їхніх зведеннях вже 20, А то й більше", — сказав він.

Ігнат зазначає, що наша авіація загалом діє дуже успішно.

"Літаки розосереджені і продовжують виконувати бойові завдання", — додав він.

У свіжому зведенні Генштабу зазначено, що станом на 26 червня ЗСУ збили 314 літаків і 308 вертольотів окупантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки армія Росії втратила літаків і гелікоптерів в результаті заколоту ПВК "Вагнера".