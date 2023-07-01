Зеленський дорікнув західним партнерам за зволікання з необхідною Україні допомогою: подробиці

З навчанням українських пілотів виникли труднощі

Деякі країни тягнуть час із затвердженням графіка початку навчання українських пілотів з управління літаками F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, Україна та партнери домовилися створити коаліцію країн, яка допоможе з навчанням українських військових, однак із цим виникають незрозумілі труднощі.

"Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери із цим затягують. Для чого вони це роблять — мені невідомо", — сказав Зеленський.

Глава держави не називав, які саме країни відкладають початок підготовки українських пілотів.

Варто зазначити, що станом на червень до "коаліції винищувачів" входили США та 8 країн Європи. Іспанії серед них немає, оскільки на її озброєнні винищувачі F-16 не стоять.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що щодня зволікання з постачанням літаків вартує багатьох людських життів. При цьому він зазначив, що на західному кордоні України союзники тримають у кілька разів більше літаків, ніж активно використовують росію.