Зеленский упрекнул западных партнеров в проволочках с обучением украинских пилотов управлению F-16

С обучением украинских пилотов возникли трудности

Некоторые страны тянут время с утверждением графика начала обучения украинских пилотов по управлению самолетами F-16.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Испании Педро Санчесом.

По его словам, Украина и партнеры договорились создать коалицию стран, которая поможет с обучением украинских военных, однако с этим возникают непонятные трудности.

"Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают — мне неизвестно", — сказал Зеленский.

Глава государства не стал называть, какие именно страны откладывают начало подготовки украинских пилотов.

Стоит отметить, что по состоянию на июнь в "коалицию истребителей" входили США и 8 стран Европы. Испании в их числе нет, поскольку на ее вооружении истребители F-16 не стоят.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что каждый день промедления с поставками самолетов стоит многих человеческих жизней. При этом он отметил, что на западной границе Украины союзники держат в несколько раз больше самолетов, чем активно использует россия.