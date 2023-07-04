Легалізація медичного канабісу: коли тяжкохворі українці зможуть отримати довгоочікуване знеболювальне

Впровадження реформи зажадає часу, дав зрозуміти міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати законопроект, що дозволяє застосування лікарських препаратів на основі медичного канабісу. Глава держави заявив, що в Україні повинні бути застосовані "всі кращі світові практики, рішення, якими б складними або незвичними вони не були, щоб всім українським громадянам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни".

"Телеграф" звернувся до Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, щоб з'ясувати, від чого залежатимуть терміни впровадження нововведень і хто саме може розраховувати на отримання препаратів.

Питання легалізації медичного канабісу є в прямому і переносному сенсі болючим для понад двох мільйонів громадян, які страждають на онко— та невиліковні хвороби, ДЦП, епілепсію, розсіяний склероз, ВІЛ/СНІД, хворобу Альцгеймера, ПТСР та інші недуги.

Протягом останніх десяти років активісти регулярно закликали уряд дозволити застосування препаратів на основі конопель для полегшення стану таких пацієнтів, проте весь цей час реформа гальмувалася на різних рівнях влади. Після втручання у ситуацію президента, у важкохворих українців з'явилася надія на життя без болю, та як скоро вони зможуть отримати довгоочікувані ліки, наразі сказати важко.

— На якому етапі зараз законопроект, і коли можна очікувати позитивних новин?

— МОЗ було розробником урядового законопроекту про медичний канабіс, який пройшов узгодження в усіх міністерствах рік тому і був внесений до Верховної Ради, щоб парламентарі проголосували і ми запустили цей процес в Україні.

Зараз між комітетами було погодження і ми з Михайлом Радуцьким (голова парламентського комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. — Ред.) очікуємо, що він найближчим часом буде внесений до порядку денного і проголосований в першому читанні. Будемо слідкувати за засіданнями Верховної Ради.

Важливо розуміти, що ми говоримо про чіткі правила гри для того, щоб медичний канабіс застосовувався як лікарські засоби, і чітко врегульовуємо, що таке сировина для виробництва цих лікарських засобів, які лікарські засоби випускаються в Україні, як вони обліковуються… Тобто, це документ, який регулює повний процес — з вирощування до реєстрації кінцевого продукту, водночас, прописує правила для тих, хто готовий завозити препарати з-за кордону.

— Скільки часу після ухвалення законопроекту знадобиться, щоб пацієнти почали отримувати ліки?

— Ліки в аптечній мережі можуть з'явитись, коли український виробник почне їх створювати, зареєструє і отримає право відпускати. Тут запитання до виробника. А от коли можливо буде ввезти в Україну препарат, виготовлений за кордоном, залежатиме від ухвалення законопроекту.

— Які категорії пацієнтів зможуть отримувати ці ліки?

— Їх відпускатимуть тим категоріям пацієнтів, які вказані в інструкції до препарату. Основна їхня функція — застосування як елементу знеболення для людей, що мають тяжкі невиліковні хвороби. В першу чергу, це онкохвороби, і ці препарати вже сьогодні пройшли клінічні дослідження і показали свою ефективність.

— Окрім законодавчих перешкод, які ще складнощі виникають з виробництвом та ввезенням цих препаратів?

— Законодавство потрібно для того, щоб чітко врегулювати обіг сировини і обіг кінцевого лікарського засобу, тому що навколо цієї сфери досить велика кількість різних маніпуляцій. Наша задача — забезпечити чітку простежуваність.

Якщо ми говоримо про саму рослину, то вона поділяється на технічну і медичну. У медичній зовсім інший вміст речовин, які в принципі класифікуються як наркотичні, і регулювання по них відбувається в інший спосіб.

Наразі ми приводимо українське законодавство у відповідність до міжнародної конвенції, де різні препарати, які є в рослинах, чітко розділені, щоб показати, що може викликати наркотичне звикання, як регулюється цей процес, кому призначається препарат. Це, власне, стосується й інших наркотичних лікарських препаратів різного формату, які вже є в країні.

— Медичний канабіс показаний в тому числі людям з деякими розладами психічного здоров'я. Такі пацієнти мають можливість отримати первинну допомогу у сімейного лікаря. Чи проводилось навчання цих фахівців?

— Так, ми проводимо навчання для великої кількості медичних працівників, які можуть надати психологічну підтримку, навіть якщо початково пацієнт звертається з іншими симптомами.

Навчання пройшли вже понад 25 000 лікарів, з них більше 12 000 — сімейних. За кожен такий сертифікат для центру первинної медико-санітарної допомоги Національна служба здоров'я України через програму медичних гарантій доводить додаткову суму коштів за надання психологічної підтримки.

— Наскільки у зв'язку з цим збільшилось навантаження на сімейних лікарів?

— Звісно, збільшилось, але ми повинні розуміти, що в нас одна система — і додаткове навантаження є для всіх. Спочатку були два роки ковіду, зараз вже півтора роки війни. Велика кількість медиків сьогодні в лавах ЗСУ. Для них це також додаткове навантаження.

На сьогодні у нас нема іншого виходу, як через додаткове навантаження робити і підтримувати систему охорони здоров'я, щоб вона допомагала українцям, в тому числі — Збройним силам України, тримати фронт.