Як подати заявку на вступ до ВНЗ: нюанси, про які треба знати вступникам
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Як будуть подавати заявки до вишів у 2023 році
З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація особистих електронних кабінетів випускників старших класів, які планують вступити до вищого навчального закладу.
Як йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Міносвіти, у 2023 році всі вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів) цього року подають заяви в електронній формі.
Для цього необхідно на сайті подання заяв зареєструвати свій особистий кабінет, а для цього заповнити анкету в онлайн-режимі. Хоча створити електронний кабінет можна вже зараз, самі заявки подати до ВНЗ можна буде лише після 19 липня.
Подати заявку у паперовій формі можна лише у випадках:
- якщо документи подають іноземці чи особи без громадянства;
- наявності іноземного документа про освіту;
- наявності документа про освіту, отриманого до введення фотополімерних технологій друку;
- неможливості зареєструвати кабінет з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВНЗ.
У разі подання документів в електронному вигляді вступникам необхідно надати:
- Адреса електронної пошти;
- пароль для входу до особистого кабінету;
- серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основу вступу);
- номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката НМТ;
- серію та номер документа, який підтверджує особу.
У 2023 році вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення у закритих та відкритих конкурсних пропозиціях на будь-яких спеціальностях.
Загалом одна людина не може подати понад 20 заявок.
Закінчення реєстрації заявок відбудеться 31 липня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві освіти України дали детальне пояснення щодо вступу до ВНЗ у 2023 році.