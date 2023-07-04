Як подати заявку на вступ до ВНЗ: нюанси, про які треба знати вступникам

Як будуть подавати заявки до вишів у 2023 році

З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація особистих електронних кабінетів випускників старших класів, які планують вступити до вищого навчального закладу.

Як йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Міносвіти, у 2023 році всі вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів) цього року подають заяви в електронній формі.

Для цього необхідно на сайті подання заяв зареєструвати свій особистий кабінет, а для цього заповнити анкету в онлайн-режимі. Хоча створити електронний кабінет можна вже зараз, самі заявки подати до ВНЗ можна буде лише після 19 липня.

Подати заявку у паперовій формі можна лише у випадках:

якщо документи подають іноземці чи особи без громадянства;

наявності іноземного документа про освіту;

наявності документа про освіту, отриманого до введення фотополімерних технологій друку;

неможливості зареєструвати кабінет з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ВНЗ.

У разі подання документів в електронному вигляді вступникам необхідно надати:

Адреса електронної пошти;

пароль для входу до особистого кабінету;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката НМТ;

серію та номер документа, який підтверджує особу.

У 2023 році вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення у закритих та відкритих конкурсних пропозиціях на будь-яких спеціальностях.

Загалом одна людина не може подати понад 20 заявок.

Закінчення реєстрації заявок відбудеться 31 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві освіти України дали детальне пояснення щодо вступу до ВНЗ у 2023 році.