Угорщина й надалі блокуватиме допомогу Україні: Будапешт висунув умову

Банк продовжував роботу в росії та в ОРДЛО

Угорщина збирається й надалі блокувати виділення Євросоюзом грошей на військову допомогу Україні доти, доки Київ не виключить банк ОТР зі списку спонсорів війни.

Як інформує місцеве видання Világgazdaság, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав включення найбільшого банку країни до списку санкцій "неприйнятним".

"Ми робимо все, щоб допомогти українському народу. Угорський народ розплачується за війну, до якої він не має жодного відношення. А реакція така, що найбільший угорський банк занесений до такого ганебного списку", — заявив він.

За його словами, доки ОТР перебуває у списку спонсорів війни, Угорщина не братиме участі в жодних європейських програмах підтримки України і блокуватиме виділення додаткового фінансування.

Нагадаємо, у квітні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Дане рішення було прийнято через те, що банк продовжує свою діяльність на території Росії, а також через фактичне визнання так званих "лднр".

Нагадаємо, що Угорщина вже не вперше блокує фінансову допомогу Україні, а її прем’єр Орбан регулярно робить скандальні заяви на адресу України.