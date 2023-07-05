Венгрия будет и впредь блокировать помощь Украине: Будапешт выдвинул условие

Банк продолжал работу в россии и в ОРДЛО

Венгрия собирается и впредь блокировать выделение Евросоюзом денег на военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не исключит банк ОТР из списка спонсоров войны.

Как информирует местное издание Világgazdaság, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал включение крупнейшего банка страны в список санкций "неприемлемым".

"Мы делаем все, чтобы помочь украинскому народу. Венгерский народ расплачивается за войну, к которой он не имеет никакого отношения. А реакция такая, что крупнейший венгерский банк занесен в такой позорный список", — заявил он.

По его словам, до тех пор пока ОТР находится в списке спонсоров войны, Венгрия не будет участвовать ни в каких европейских программах поддержки Украины и будет блокировать выделение дополнительного финансирования.

Напомним, в апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Данное решение было принято по причине того, что банк продолжает свою деятельность на территории россии, а также из-за фактического признания так называемых "лднр".

Напомним, что Венгрия уже не в первый раз блокирует финансовую помощь Украине, а её премьер Орбан регулярно делает скандальные заявления в адрес Украины.