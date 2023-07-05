Світ намагається стримати путіна, але...: нардеп оцінив загрозу підриву ЗАЕС

Загрозу теракту на ЗАЕС у світі сприймають серйозно, однак засоби впливу на путіна обмежені

Російські окупанти можуть влаштувати вибух на Запорізькій атомній електростанції: у ніч на 5 липня виникла справжня паніка з цього приводу, підігріта російською пропагандою, проте на щастя, ранок не приніс поганих новин. Однак загроза, що росіяни влаштують ядерну провокацію залишається високою, адже стовідсоткових важелів впливу на президента росії володимира путіна не існує.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Він зазначив, що загрозу теракту на ЗАЕС у світі сприймають серйозно, однак засоби впливу на кремлівського диктатора обмежені.

"Стовідсоткових важелів впливу на путіна не існує. Є опосередковані важелі впливу, вони час від часу використовуються. Це робиться через країни, як перебувають у партнерських стосунках з рф. Коли виникають суттєві ризики, наприклад, загроза застосування ядерної зброї, то дипломати використовують вплив Китаю, Індії, Туреччини тощо", — пояснив нардеп.

Він додав, що до путіна доносять певні меседжі й намагаються утримувати його від надто різких рухів.

"Наскільки ця політика є ефективною? Вторгнення 24 лютого і підрив Каховської ГЕС, по-моєму, є наочним прикладом того, що стовідсотково ефективних засобів запобіжників щодо агресивного неадеквата не існує", — резюмував Рахманін.

Детальніше читайте в другій частині інтерв’ю "Телеграфа" з Сергієм Рахманіним: "путін — агресивний неадекват і стовідсоткових важелів впливу на нього нема"