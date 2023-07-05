Мир пытается сдержать путина, но...: нардеп оценил угрозу подрыва ЗАЭС

Угрозу теракта на ЗАЭС в мире воспринимают серьезно, однако средства воздействия на путина ограничены

Российские оккупанты могут устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции: в ночь на 5 июля возникла настоящая паника на этот счет, подогретая российской пропагандой, к счастью, утро не принесло плохих новостей. Однако угроза, что россияне устроят ядерную провокацию, остается высокой, ведь стопроцентных рычагов влияния на президента россии владимира путина не существует.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

Он отметил, что угроза теракта на ЗАЭС в мире воспринимается серьезно, однако средства воздействия на кремлевского диктатора ограничены.

"Стопроцентных рычагов влияния на путина не существует. Есть опосредованные рычаги влияния, они время от времени используются. Это делается через страны, которые находятся в партнерских отношениях с рф. Когда возникают существенные риски, например, угроза применения ядерного оружия, то дипломаты используют влияние Китая, Индии, Турции и тому подобное", — объяснил нардеп.

Он добавил, что до путина доносят определенные месседжи и пытаются удерживать его от слишком резких движений.

"Насколько эта политика эффективна? Вторжение 24 февраля и подрыв Каховской ГЭС, по-моему, является наглядным примером того, что стопроцентно эффективных средств предохранителей по отношению к агрессивному неадеквату не существует", — резюмировал Рахманин.

Подробнее читайте во второй части интервью "Телеграфа" с Сергеем Рахманиным: "Путин — агрессивный неадекват и стопроцентных рычагов воздействия на него нет"