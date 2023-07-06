На Волині чоловік у групі "Торжество православия" агітував за російську окупацію: йому оголошено вирок

На суді підсутний запевняв, що є патріотом України. Та це не допомогло

Адміністратору групи "Торжество православия" Михайлу Антонюку з Волині присудили понад 3 роки ув'язнення за заклик до зміни кордонів України.

Такий вирок виніс Ковельський міськрайонний суд, повідомляє Zaxid.net.

Як зазначає видання, у листопаді 2020 року чоловік поширив у Facebook публікацію, в якій були заклики приєднати Донбас до Росії. Згодом працівники СБУ знайшли у його телефоні переписку з кураторкою, яка платила йому за розміщення подібних проросійських матеріалів.

Сам чоловік провину заперечив і назвав себе патріотом України. Зокрема, під час допиту в суді він запевнив, що на статтю натрапив випадково, тоді скопіював її і поширив у спільноті "з метою висвітлення позиції і ставлення інших людей, зокрема й автора статті, до української церкви".

Лінгвістична експертиза підтвердила, що у цитаті є заклик до зміни кордону території України. Відтак суд визнав Михайла Антонюка винним і призначив йому три роки і три місяці тюрми без конфіскації майна. Крім того, він повинен заплатити 10,2 тис. грн. за експертизи.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України повідомила про підозру судді Звенигородського райсуду Черкащини, яка виправдовувала воєнні злочини російських окупантів, зокрема,ракетні удари по житловому будинку в Дніпрі. Також чиновниця відкрито підтримувала захоплення Криму і Мелітополя.