На Волыни мужчина в группе "Торжество православия" агитировал за российскую оккупацию: ему оглашен приговор

На суде подсудимый уверял, что является патриотом Украины. Но это не помогло

Администратору группы "Торжество православия" Михаилу Антонюку с Волыни присудили 3 года и 3 месяца заключения за призыв к изменению границ Украины.

Такой приговор вынес Ковельский горрайонный суд, сообщает Zaxid.net.

Как отмечает издание, в ноябре 2020 мужчина распространил в Facebook публикацию, в которой были призывы присоединить Донбасс к россии. Впоследствии работники СБУ обнаружили в его телефоне переписку с кураторшей, которая платила ему за размещение подобных пророссийских материалов.

Сам мужчина вину отрицал и назвал себя патриотом Украины. В частности, во время допроса в суде он заверил, что на статью наткнулся случайно, тогда скопировал ее и распространил в сообществе "с целью освещения позиции и отношения других людей, в том числе и автора статьи, к украинской церкви".

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в цитате есть призыв к изменению границы территории Украины. Следовательно, суд признал Михаила Антонюка виновным и назначил ему три года и три месяца тюрьмы без конфискации имущества. Кроме того он должен заплатить 10,2 тыс. грн. за экспертизу.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины сообщила о подозрении судьи Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала военные преступления российских оккупантов, в частности ракетные удары по жилому дому в Днепре. Также чиновник открыто поддерживала захват Крыма и Мелитополя.