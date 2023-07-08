Чи варто чекати в Україні 40-градусної спеки цього літа? Вчена дала чітку відповідь

У другій половині липня спека ще вдарить із новою силою

У низці областей України початок липня ознаменувалося спекою до 36 градусів Цельсія, на тлі чого багатьох хвилює питання, чи варто чекати ще більш високих температур.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в коментарі для "Телеграфу" розповіла, що спека продовжиться в Україні і у другій половині липня, проте температурних рекордів чекати не варто.

Як відомо, 3 липня вчені зафіксували найспекотніший день за всю історію метеорологічних спостережень, — причиною цього стало як глобальне потепління, так і явище Ель-Ніньо (тобто підвищення температури поверхні Тихого океану). За словами вченої, відлуння цих світових метеорологічних процесів проявить себе в Україні з другої половини липня, але найбільше зачепить східні, центральні та південні області.

"Втім, в Україні цього року літо очікується відносно спокійним. 40-градусної спеки точно не буде", — наголошує Мартазінова.

Як повідомляв "Телеграф", поки в низці областей України спека, інші накрило похолодання та грози.