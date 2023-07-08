Стоит ли ждать в Украине 40-градусной жары этим летом? Ученая дала четкий ответ

Во второй половине июля жара еще ударит с новой силой

В ряде областей Украины начало июля ознаменовалось жарой до 36 градусов Цельсия, на фоне чего многих волнует вопрос, стоит ли ждать еще более высоких температур.

Заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в комментарии для "Телеграфа" рассказала, что жара продолжится в Украине и во второй половине июля, однако температурных рекордов ждать не стоит.

Как известно, 3 июля ученые зафиксировали самый жаркий день за всю историю метеорологических наблюдений, — причиной этому стало как глобальное потепление, так и явление Эль-Ниньо (т.е. повышение температуры поверхности Тихого океана). По словам ученой, эхо этих мировых метеорологических процессов проявит себя в Украине со второй половине июля, но больше всего заденет восточные, центральные и южные области.

"Впрочем, в Украине в этом году лето ожидается относительно спокойным. 40-градусной жары точно не будет", — подчеркивает Мартазинова.

Как сообщал "Телеграф", пока в ряде областей Украины жара, другие накрыло похолодание и грозы.