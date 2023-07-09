6 тисяч гривень на людину: українцям видають грошову допомогу, хто може отримати

Отримати гроші можуть не всі

Спочатку повномасштабного вторгнення росії багато громадян України мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати від французької гуманітарної організації ACTED.

Про це повідомляє "Новий канал".

На виплати зможуть претендувати мешканці 8 областей України. Це українці із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, пріоритетом для отримання коштів стане те, що:

один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей;

людям від 60 років та старше;

у сім’ї є особи з інвалідністю, за якими потрібно дбати;

сім’я багатодітна, або у сім’ї є дітки до одного року;

є вагітні та годуючі жінки;

повністю чи частково зруйновано житло через бойові дії.

Розмір виплат становить 6 600 гривень на особу, а отримати її можна після реєстрації. Для цього потрібно:

подати заявку на реєстрацію за телефоном 0 800 33 69 36. Зверніть увагу, що ви можете телефонувати тільки в робочий час – з 9 по 16 у робочі дні;

надати документи (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку), акт чи фото ушкоджень житла, за наявності ушкоджень).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна категорія українців зможе отримати 2200 гривень від ООН.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати 2 та 3 тисячі гривень від держави.