6 тысяч гривен на человека: украинцам выдают денежную помощь, кто может получить

Получить деньги могут не все

Сначала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Одним из видов такой кэш-поддержки являются выплаты от французской гуманитарной организация ACTED.

Об этом сообщает "Новый Канал".

На выплаты смогут претендовать жители 8 областей Украины. Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, приоритетом для получения средств станет то, что:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;

семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Размер выплат составляет 6 600 гривен на человека, а получить её можно после регистрации. Для этого нужно:

подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36. Обратите внимание, что вы можете звонить только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни;

предоставить документы (паспорт гражданина Украины, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту), акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений).

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна категория украинцев сможет получить 2200 гривен от ООН.

Также мы сообщали, что украинцы могут получить 2 и 3 тысячи гривен от государства.