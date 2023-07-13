Масована атака на Київ: в ДСНС уточнили інформацію про загиблих

Загальна кількість поранених – 4 особи

Внаслідок масованої атаки на Київ, яка відбувалася в ніч проти 13 липня, ніхто не загинув. Уточнювальну інформацію повідомили у ДСНС.

Про це пише РБК-Україна.

Так, за даними рятувальників, загальна кількість поранених — 4 особи. Що стосується інформації про загиблого чоловіка, яка з’являлася раніше, його смерть не пов’язана з російською атакою. Він став жертвою побутової пожежі, що виникла одночасно з обстрілом.

"Справді, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов’язана з ворожою атакою", — уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня росія здійснила масовану повітряну атаку на Київ : "Шахеди" летіли на столицю з різних напрямків. Сили ППО збили понад десять ворожих цілей, але, на жаль, їхні осколки завдали чимало шкоди місту. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов був у Дарницькому районі, де уламки "Шахеда" пошкодили фасад 26-поверхового житлового будинку, і показав усі наслідки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 липня окупанти вдарили ракетами по Львову.