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Доперейменовувалися: членів Нацкомісії попросили "на вихід" через скандал із Запоріжжям

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
"Перейменування" Запоріжжя відгукнулося до Нацкомісії Новина оновлена 14 липня 2023, 16:06
"Перейменування" Запоріжжя відгукнулося до Нацкомісії. Фото фото з відкритих джерел

Нардепи вважають роботу чиновників незадовільною

Після дивної пропозиції Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування Запоріжжя у Верховній Раді рекомендують її членам скласти повноваження.

Про це повідомляє "УП", посилаючись на заяву нардепа Романа Лозинського.

Як стало відомо, комітет ВР з організації державної влади, з огляду на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

  1. визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
  2. рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
  3. рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо, що у червні 2023 року, згідно з висновками Національної комісії зі стандартів державної мови, назва міста Запоріжжя раптом нібито стала не відповідати необхідним стандартам української мови. Через це в Україні розпочався справжній скандал, а, наприклад, нардепи розкритикували таке рішення. Після цього у Нацкомісії поспішили запевнити, що це було просто "рекомендацією".

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Скандал #Запоріжжя