Доперейменовувалися: членів Нацкомісії попросили "на вихід" через скандал із Запоріжжям

Нардепи вважають роботу чиновників незадовільною

Після дивної пропозиції Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування Запоріжжя у Верховній Раді рекомендують її членам скласти повноваження.

Про це повідомляє "УП", посилаючись на заяву нардепа Романа Лозинського.

Як стало відомо, комітет ВР з організації державної влади, з огляду на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

визнати роботу Нацкомісії незадовільною; рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи; рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо, що у червні 2023 року, згідно з висновками Національної комісії зі стандартів державної мови, назва міста Запоріжжя раптом нібито стала не відповідати необхідним стандартам української мови. Через це в Україні розпочався справжній скандал, а, наприклад, нардепи розкритикували таке рішення. Після цього у Нацкомісії поспішили запевнити, що це було просто "рекомендацією".