Президент Болгарії звинуватив Україну в затягуванні війни: дипломати пояснили, навіщо він "каламутить воду"

Посольство України в Республіці Болгарія категорично заявляє, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру.

Президент Болгарії Румен Радєв, відомий своїми проросійськими заявами ще за часів до широкомасштабного вторгнення військ рф в Україну, цього разу звинуватив українську державу в "наполяганні" на веденні війни, яку почала проти неї росія.

Посольство України в Республіці Болгарія оперативно зреагувало заявою: "Україна найбільше хоче миру, а саме агресор наполягає на веденні війни! Український народ, починаючи з 2014 року, героїчно захищав та підтримував свою територіальну цілісність та державний суверенітет. Саме росія як держава-терорист продовжує свою збройну агресію проти України, збільшуючи загрози та ядерний шантаж проти демократичного світу. Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під фразами "конфлікт" та "спецоперація".

У дипломатичній установі наголосили, що надання Україні коштів на оборону не призводить до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки – це ще більше врятованих життів звичайних громадян. Надання гарантій безпеки Україні — це гарантії безпеки Європи, в тому числі Болгарії.

Тим часом у Болгарії розпочато передвиборчу кампанію до місцевих виборів, тому українські дипломати звертаються до деяких політичних сил, закликаючи їх утриматись від подання звинувачень проти України, яка потерпає від російської військової агресії. Це стосується і спекуляцій з українськими громадянами болгарського походження, численною болгарською діаспорою в Україні. Вони, як і представники інших національних меншин, є патріоти своєї країни та захищають свої домівки та рідних від звірств російських окупантів.

У посольстві України подякували мільйонам болгар за підтримку у такий надзвичайно важкий час для українського народу та за зацікавленість візитом президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія 6 липня цього року. "Україна вдячна Республіці Болгарія за надану допомогу та постійну підтримку у політичній, військово-технічній, фінансовій та гуманітарній сферах", — додали у дипломатичній установі.

Варто зазначити, що Болгарія, незважаючи на заяви президента Румена Радева, допомагає Україні у відбитті російського вторгнення як фінансово, так і зброєю і боєприпасами. Так, 14 липня болгарський уряд вперше офіційно оголосив про виділення великого пакету військової допомоги Україні.