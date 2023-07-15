Президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны: дипломаты объяснили, зачем он "мутит воду"

Посольство Украины в Республике Болгария категорически заявляет, что Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира.

Президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими заявлениями еще во время до широкомасштабного вторжения войск россии в Украину, на этот раз обвинил украинское государство в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее россия.

Посольство Украины в Республике Болгария оперативно среагировало заявлением : "Украина больше всего хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны! Украинский народ, начиная с 2014 года, героически защищал и поддерживал свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Именно россия как государство-терорист продолжает вооруженную агрессию против Украины, увеличивая угрозы и ядерный шантаж против демократического мира, только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну россии против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под фразами "конфликт" и "спецоперация".

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что предоставление Украине средств на оборону не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот – это еще больше спасенных жизней обычных граждан. Предоставление гарантий безопасности Украине – это гарантии безопасности Европы, в том числе Болгарии.

Тем временем в Болгарии начата предвыборная кампания к местным выборам, поэтому украинские дипломаты обращаются к некоторым политическим силам, призывая их воздержаться от предъявления обвинений против Украины, страдающей от российской военной агрессии. Это относится и к спекуляциям с украинскими гражданами болгарского происхождения, многочисленной болгарской диаспорой в Украине. Они, как и представители других национальных меньшинств, являются патриотами своей страны и защищают свои дома и родных от зверств российских оккупантов.

В посольстве Украины поблагодарили миллионы болгар за поддержку в столь тяжелое время для украинского народа и заинтересованность визитом президента Украины Владимира Зеленского в Республику Болгария 6 июля этого года. "Украина благодарна Республике Болгария за оказанную помощь и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах", — добавили в дипломатическом учреждении.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления президента Румена Радева, Болгария помогает Украине в отражении российского вторжения как финансово, так и оружием и боеприпасами. Так, 14 июля болгарское правительство впервые официально объявило о выделении крупного пакета военной помощи Украине.