Браконьєри вбили рідкісну 125-кілограмову рибу на Одещині (відео)

Зловмисникам загрожує або великий штраф, або обмеження волі

На Одещині на річці Дунай браконьєри вбили 125-кілограмову білугу, занесену до Червоної книги. Риба важила 110 кг і мала близько 14 кг чорної ікри.

Про це у понеділок, 17 липня, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Неподалік міста Вилкового, прикордонники затримали двох чоловіків. У човні вони везли білугу, занесену до Червоної книги… На жаль, врятувати її не вдалося. Повідомлення про правопорушення направили до поліції", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що цю справу розслідують за статтею ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно завдало істотної шкоди).

Зазначається, що в рамках провадження було призначено судово-екологічну експертизу, в ході якої буде встановлено розмір завданих державі збитків. Після цього вирішуватиметься питання про повідомлення підозри фігурантам.

"Санкція статті передбачає покарання штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17000 до 51000 гривень, або обмеженням волі на строк до трьох років. Триває слідство", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що подібний випадок на Одещині трапився у 2020 році. Тоді браконьєри вбили 150-кілограмову білугу. Під час затримання злочинців один із них кинувся на прикордонника з ножем.