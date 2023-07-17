Браконьеры убили редчайшую 125-килограммовую рыбу в Одесской области (видео)

Злоумышленникам грозит или большой штраф, или ограничение свободы

В Одесской области на реке Дунай браконьеры убили 125-килограммовую белугу, занесенную в Красную книгу. Рыба весила 110 кг и имела порядка 14 кг черной икры.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Недалеко от города Вилково, пограничники задержали двоих мужчин. В лодке они везли белугу, занесенную в Красную книгу… К сожалению, спасти ее не удалось. Сообщения о правонарушениях направили в полицию", — говорится в сообщении.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что это дело расследуют по статье ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред).

Отмечается, что в рамках производства была назначена судебно-экологическая экспертиза, в ходе которой будет установлен размер причиненного государству ущерба. После этого будет решаться вопрос о сообщении подозрения фигурантам.

"Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17000 до 51000 гривен, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подобный случай в Одесской области случился в 2020 году. Тогда браконьеры убили 150-килограммовую белугу. Во время задержания преступников, один из них бросился на пограничника с ножом.