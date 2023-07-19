Червоний Хрест Білорусі зізнався у викраденнях українських дітей: Кулеба вимагає негайної реакції

Шевцов раніше був помічений на Донбасі у військовій формі окупантів

Голова Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов публічно визнав, що організація бере участь у викраденні дітей із України та вивезенні їх до Білорусі. Таку діяльність він прикриває "допомогою нужденним".

Про це Шевцов заявив в ефірі телеканалу "Білорусь 1", передає "Дзеркало". Основна версія вивезення маленьких українців до іншої країни — оздоровлення та гуманітарна допомога.

Глава білоруського Червоного Хреста заявив, що його обурили звинувачення на адресу організації, що вони викрадають українських дітей. За його версією, організація робить все можливе, щоб "діти забули про жах війни і перепочили, відчули, що є острівець щастя". Він заявив, що Білорусь не припинить викрадення маленьких громадян України.

"І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь", — сказав він.

Як повідомляє "Єврорадіо", представник Міжнародного Червоного Хреста заявив, що вивчають це питання. Зазначимо, що Шевцов раніше був помічений у формі із символікою Z у терористичній "днр", але в Міжнародній організації заявили, що до цього непричетні.

"В даний час ми розглядаємо це питання. Вкрай важливо, щоб усі члени Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця зберігали свою незалежність від урядів і озброєних осіб. Це дозволяє нам надавати допомогу неупереджено, віддаючи пріоритет нужденним людям, де б вони не знаходилися, з якої б сторони лінії фронту вони не були", — сказав представник Міжнародного Червоного Хреста в коментарі журналістам.

Шевцов під час поїздки на окуповану частину Донбасу із Z-символікою на шевроні

А глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагає заарештувати Дмитра Шевцова за участь у злочинах проти українських дітей.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усі винні у крадіжці українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", — написав він у своєму Twitter.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти прискорили темпи викрадення українських дітей. Загарбники хочуть насильно вивезти 300 дітей із Бердянського району до Чувашії. При цьому 48 із них, за даними російських ЗМІ, вже відвезли.