Зупинити ворога на кордоні: що потрібно будувати для захисту від нападу

Експерти розповіли про ефективний досвід оборони

Прикордонний комплекс "Стіна" Яценюка, який було частково збудовано на кордоні з рф, як виявилось, не передбачав захисту від ворожої армії. Водночас, дієву оборону кордону можливо і реально створити. Подібний досвід є у декількох країн.

Про це "Телеграфу" розповів екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Зараз у Запорізькій області побудована міцна оборона ворога глибиною 30 кілометрів: перша лінія, друга, бетон, рови. Ці лінії оборони побудовані таким чином, щоб їх подолати, бронетехніка повинна задирати "ніс". Як тільки це відбувається, ворог одразу б’є по бронетехніці. Тому все працює", — пояснює експерт.

Замість "Стіни" ефективною може бути багатоешелонована система оборони, зазначає директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

"Південна Корея побудувала таку оборону. У них не кордон, а система багатоешелонованої оборони, яка йде по горах. Ця система складається з мінних полів, загороджень, двох ліній оборони, системи опорних пунктів, артилерійських позицій. У Швейцарії була така ж система", — резюмував він.

Докладніше про те, скільки коштував Україні рів і паркан на кордоні з росією, що встигли побудувати і найголовніше — чи зіграла "Стіна" хоч якусь роль у стримуванні широкомасштабної агресії ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа": Мільярди на вітер" : чому "Стіна Яценюка" не стримала російський наступ.

Нагадаємо, прикордонники оцінювали будівництво "Стіни", спорудження якої 2014 року анонсував тодішній прем'єр Арсеній Яценюк, на ділянці кордону у 1,5 тисячі кілометрів у 8,4 млрд гривень, проте уряд майже вдвічі скоротив фінансування проєкту — до 4 млрд гривень. Однак за сім років будівництво так і не було профінансовано у повному обсязі.