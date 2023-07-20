Остановить врага на границе: что нужно строить для защиты от нападения

Эксперты рассказали об эффективном опыте обороны

Пограничный комплекс "Стена Яценюка", который был частично построен на границе с рф, как оказалось, не предусматривал защиты от вражеской армии. В то же время, действенную оборону границы можно и реально создать. Подобный опыт имеется в ряде стран.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Сейчас в Запорожской области построена прочная оборона врага глубиной 30 километров: первая линия, вторая, бетон, рвы. Эти линии обороны построены таким образом, чтобы их преодолеть, бронетехника должна задирать "нос". Как только это происходит, враг сразу бьет по бронетехнике. Поэтому все работает", — объясняет эксперт.

Вместо "Стены" эффективной может быть многоэшелонированная система обороны, отмечает директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Южная Корея построила такую оборону. У них не граница, а идущая по горам система многоэшелонированной обороны. Эта система состоит из минных полей, заграждений, двух линий обороны, системы опорных пунктов, артиллерийских позиций. В Швейцарии была такая же система", – резюмировал он.

Подробнее о том, сколько стоил Украине ров и забор на границе с россией, что успели построить и самое главное — сыграла ли "Стена" хоть какую-то роль в сдерживании широкомасштабной агрессии вы можете прочитать в материале "Телеграфа": Миллиарды на ветер: почему "Стена Яценюка" не сдержала российское наступление.

Напомним, пограничники оценивали строительство "Стены", строительство которого в 2014 году анонсировал тогдашний премьер Арсений Яценюк, на участке границы в 1,5 тысячи километров в 8,4 млрд гривен, однако правительство почти вдвое сократило финансирование проекта — до 4 млрд гривен. Однако за семь лет строительство так и не было профинансировано в полном объеме.