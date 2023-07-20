Заграждение оказалось коротким и не имело достаточного количества опорных пунктов

Пограничники оценивали строительство "Стены", возведение которой в 2014 году анонсировал тогдашний премьер Арсений Яценюк, на участке границы в 1,5 тысячи километров в 8,4 млрд гривен, но правительство почти вдвое сократило финансирование проекта до 4 млрд гривен. Однако за семь лет строительство так и не было профинансировано в полном объеме.

Об этом говорится в ответе, полученном "Телеграфом" в Государственной пограничной службе Украины.

"Финансирование плана мероприятий осуществлялось не в полном объеме", — говорится в ответе на запрос.

Так, за 4 миллиарда гривен планировалось:

обустроить инженерные заграждения (вырыть рвы, установить сетчатое ограждение с колючей проволокой);

оборудовать пограничные опорные пункты и огневые позиции;

проложить рокадную дорогу;

установить на границе камеры видеонаблюдения.

Вместе с тем, с 2015 по 2021 год, по информации, предоставленной "Телеграфу" в ГПСУ, вместо 4 млрд гривен, на "Стене" удалось освоить 2,4 млрд.

За эти деньги, вместо обустройства границы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, украино-молдавской границы, территорий, прилегающих к административной границе с Крымом, "строительство инженерно-технических сооружений выполнялось на участках Харьковской, Луганской и частично Черниговской областей", — объяснили в ГПСУ.

Было вырыто всего 403,5 км противотанковых рвов (вместо запланированных 1134 км), проложено 185 км рокадной дороги (планировали 1129 км), установили 11 комплексов видеонаблюдения (вместо 51) и обустроили только четыре опорных пункта (вместо 12).

Подробнее о том, сколько стоил Украине ров и забор на границе с россией, что успели построить и самое главное — сыграла ли "Стена" хоть какую-то роль в сдерживании широкомасштабной агрессии вы можете прочитать в материале "Телеграфа": Миллиарды на ветер: почему "Стена" Яценюка" не сдержала российское наступление.

Ранее "Телеграф" писал, что стену Яценюка" или "Европейский вал" на границе с РФ начали возводить еще в 2015 году, но ее так и не достроили. По мнению экспертов, на это есть две основные причины.