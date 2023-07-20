Есть две причины: почему на границе с рф так и не достроили дорогущую "Стену Яценюка"

В Украине этот проект был реализован только на отдельных участках

"Стену Яценюка" или "Европейский вал" на границе с рф начали строить еще в 2015 году, ушли миллиарды гривен, но её так и не достроили.

"Телеграф" разбирался, почему так произошло.

Так, по словам наших источников из числа бывших высокопоставленных должностных лиц ГПСУ, на то есть две причины. Первая – политическая.

"Этот проект захейтили в первую очередь с помощью российских источников влияния ("Оппозиционный блок" неоднократно требовал остановить строительство. — Ред. ). По опыту Польши, Финляндии, стран Балтии, аналогичные системы охраны границы сейчас задействованы там. В Украине этот проект был реализован только на отдельных участках. Начался хейт, сыпались обвинения, и, конечно, до конца его не довели", — пояснил собеседник издания.

Вторая причина – неправильно выбранная модель реализации проекта.

"Положили ответственность на ГПСУ, а Пограничная служба не имела для этого соответствующих мощностей. В идеале Кабмин должен создать какое-то подразделение или возложить эти обязанности на структуру, которая бы располагала необходимой техникой. В ГПСУ этого всего не было. На Пограничную службу просто дали финансирование и сказали: "Делайте!". ГПСУ начала заключать соглашения, нанимать работников, готовить документацию. Это все занимало много времени и создавало дополнительные риски. А должен был взяться за это Кабмин, поскольку это дело государственного значения, тогда и результат был бы другим", — подчеркнул источник.

"Дополнительные риски", о которых говорит собеседник, это уголовное дело, которое еще с 2017 года ведет САП против восьми обвиняемых в хищении государственных 16 млн грн на строительстве "Стены". Среди фигурантов – должностные лица ГПСУ.

Более подробно о том сколько стоил Украине ров и забор на границе с россией, что успели построить и самое главное — сыграла ли "Стена" хоть какую-то роль в сдерживании широкомасштабной агрессии вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Миллиарды на ветер: почему "Стена Яценюка" не сдержала российское наступление".