Миллиарды гривен на ветер: почему "Стена" на границе не сдержала российское наступление

За семь лет "Стена" превратилась в "Европейский вал" и съела миллиарды государственных гривен

"Мы начинаем проект "Стена". Это строительство реальной государственной границы между Украиной и российской федерацией", — так в 2014 году тогдашний премьер Арсений Яценюк анонсировал старт большого пограничного строительства, которое впоследствии превратилось в многолетний сериал с коррупционными эпизодами.

За семь лет в прокате "Стена" успела превратиться в "Европейский вал", съесть миллиарды гривен из государственного бюджета, а судебные дела в отношении главных актеров проекта продолжаются до сих пор.

Так сколько же стоил нам ров и забор на границе с россией, что успели построить и самое главное — сыграла ли "Стена" хоть какую-то роль в сдерживании широкомасштабной агрессии, выяснял "Телеграф".

Что планировали построить

Проект "Стена" возник как концепция в сентябре 2014 года, и уже тогда в него начали вкладывать первые государственные миллионы. Однако полноценно проект стали финансировать с мая 2015 года, когда Кабмин юридически его оформил и утвердил план мероприятий по инженерно-техническому устройству украинско-российской государственной границы.

Пограничники оценивали строительство "Стены" на участке границы в 1,5 тысячи километров, в 8,4 млрд гривен, однако правительство почти вдвое сократило их аппетиты до 4 млрд гривен. На эти деньги было запланировано:

обустроить инженерные заграждения (вырыть рвы, установить сетчатое ограждение с колючей проволокой);

оборудовать пограничные опорные пункты и огневые позиции;

проложить рокадную дорогу;

установить на границе камеры видеонаблюдения.

С 2015 по 2021 год, по информации, предоставленной "Телеграфу" в ГПСУ в ответе на информационный запрос, вместо 4 млрд гривен, на "Стене" удалось освоить 2,4 млрд.

"Финансирование плана мероприятий осуществлялось не в полном объеме", — говорится в ответе на запрос.

Что сделали на эти деньги

Во-первых, "Стена" оказалась слишком короткой. Вместо обустройства границы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, украино-молдавской границы, территорий, прилегающих к административной границе с Крымом, "Строительство инженерно-технических сооружений выполнялось на участках Харьковской, Луганской и частично Черниговской областей", — пояснили в ГПСУ.

Во-вторых, исходя из ответа на информационный запрос, построить удалось лишь часть запланированных объектов. А именно:

вырыли 403,5 километра противотанковых рвов 4 на 2 метра, (вместо запланированных 1134 км);

построили 158 километров забора из колючей проволоки (вместо 194 километров);

проложили 185 километров рокадной дороги (вместо 1129 километров по плану)

установили 11 комплексов видеонаблюдения (вместо 51);

обустроили четыре опорных пункта (вместо 120).

Почему недостроили

По словам источника "Телеграфа" из числа бывших высокопоставленных должностных лиц ГПСУ, на то есть две причины. Первая – политическая.

"Этот проект захейтили в первую очередь с помощью российских источников влияния ("Оппозиционный блок" неоднократно требовал остановить строительство. — Ред. ). По опыту Польши, Финляндии, стран Балтии, аналогичные системы охраны границы сейчас задействованы там. В Украине этот проект был реализован только на отдельных участках. Начался хейт, сыпались обвинения, и, конечно, до конца его не довели", — пояснил собеседник издания.

Вторая причина – неправильно выбранная модель реализации проекта.

"Положили ответственность на ГПСУ, а Пограничная служба не имела для этого соответствующих мощностей. В идеале Кабмин должен создать какое-то подразделение или возложить эти обязанности на структуру, которая бы располагала необходимой техникой. В ГПСУ этого всего не было. На Пограничную службу просто дали финансирование и сказали: "Делайте!". ГПСУ начала заключать соглашения, нанимать работников, готовить документацию. Это все занимало много времени и создавало дополнительные риски. А должен был взяться за это Кабмин, поскольку это дело государственного значения, тогда и результат был бы другим", — подчеркнул источник.

"Дополнительные риски", о которых говорит собеседник, это уголовное дело, которое еще с 2017 года ведет САП против восьми обвиняемых в хищении государственных 16 млн грн на строительстве "Стены". Среди фигурантов – должностные лица ГПСУ.

Но даже несмотря на то, что "Стена", или "Европейский вал", построена не на 100 процентов, выполнила ли она хотя бы часть своей задачи стоимостью в 2,4 миллиарда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить:

Какова была задача "Стены"?

Бывший премьер-министр Яценюк позиционировал "Европейский вал" как защиту от российского нашествия.

"Стена" имеет несколько задач. Во-первых – безопасность. Во-вторых — первый оборонный вал от российской армии", — отмечал Яценюк в 2014 году в интервью газете "Сегодня".

Как сработала эта защита, стало ясно в первые часы широкомасштабного вторжения, когда российские войска зашли на территорию Украины.

Но! Официально "Стена" никогда и не планировалась как заслон против армии РФ.

"Реализация Плана мероприятий была направлена на повышение уровня пограничной безопасности за счет эффективного использования технических средств охраны границы, снижения уровня опасности перемещения через границу средств террора, оружия, наркотических веществ, уменьшения миграционного давления", — сообщили в ГПСУ по запросу "Телеграфа".

"Как механизм контроля границы, позволяющий видеть, что происходит на границе и предупреждать риски, эта модель была достаточно рабочей", — добавляет источник издания.

Поэтому обвинять "Европейский вал" в том, что он не сыграл никакой роли в сдерживании широкомасштабной агрессии, по словам экспертов, не совсем корректно, ведь цель была охранная, а не оборонная миссия.

"Проект с самого начала планировался так, чтобы принципиально не играть никакой подобной военной роли, — объясняет "Телеграфу" экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. — Строили для того, чтобы границу не пересекали отдельные нарушители. И в этом отличие : оборона против войск или против нарушителей. То есть эти средства пошли на ветер. Но с точки зрения именно войны".

С точки же зрения охранной миссии, по мнению директора Института внешнеполитических исследований Григория Перепелицы, "Стена" была задумана не зря.

"Военную агрессию россия начала в форме гибридной войны. Она включает два компонента: военный и невоенный. При этом военный присоединяется на финальном этапе, когда невоенный достигает своей цели по созданию хаоса, через информационно-психологическое влияние на общественное сознание. Это то, что произошло в Крыму. В такой ситуации, создание, охрана и оборона границы имеют принципиальное значение, если бы у нас должным образом была оборудована граница, то здесь бы не появились ни русские казачки, ни другие парамилитарные группировки с оружием. Поэтому решение о строительстве "Стены" было абсолютно верным", — объясняет эксперт.

Другое дело, что проект был выполнен немного больше, чем на 50%.

"А если у вас одна дверь закрыта, а другая — открыта, то какое значение имеет закрытая дверь, когда вы можете войти в открытую совершенно беспрепятственно", — добавил Перепелица.

Как нужно было забить "дверь"?

"Против ракет и тяжелых танков ни одна граница не поможет и никакие барьеры нереальны", — подчеркивает источник "Телеграфа".

Но, по мнению экспертов, это совсем не так.

"Сейчас в Запорожской области построена крепкая оборона врага глубиной 30 километров: первая линия, вторая, бетон, рвы. Эти линии обороны построены таким образом, чтобы их преодолеть, бронетехника должна задирать "нос". Как только это происходит, враг сразу бьет по бронетехнике. Поэтому все работает", — объясняет Романенко.

"Охрана границы, согласно закону, возлагается на Пограничную службу, а оборона границы - на ВСУ. В условиях широкомасштабной войны, вводится не охрана, а оборона границы. Вместо "Стены" строится многоэшелонированная система обороны. Как россияне построили сейчас в Запорожской области и от Сватового до Кременной.

Южная Корея построила такую оборону. У них не граница, а идущая по горам система многоэшелонированной обороны. Эта система состоит из минных полей, заграждений, двух линий обороны, системы опорных пунктов, артиллерийских позиций. В Швейцарии была такая же система", — резюмировал Перепелица.