Представляет дополнительную угрозу: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с беларусью

Граница с Беларусью усиливается

На фоне передислокации наемников ППК "Вагнера" на территорию беларуси, в обществе возникло беспокойство, что оккупанты снова могут пойти оттуда в наступление на Украину. Однако обстановка на границе остается полностью контролируемой, по состоянию на сейчас в Беларуси наступательных группировок россии не наблюдается, однако присутствие "вагнеровцев" на территории страны представляет дополнительную потенциальную угрозу Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

В то же время россия продолжает использовать беларусь как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.

"Но ввиду новых возможных рисков, связанных с готовностью лукашенко разместить у себя наемников из частных военных кампаний Украина укрепляет свою оборону на этом направлении. Развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле и постоянно отслеживается. Этот вопрос, в частности, рассматривался и на Ставке Верховного Главнокомандующего", — отметил Демченко.

Он добавил, что есть информация, в том числе из открытых источников, о проведении работ по обустройству мест для дальнейшего размещения российских наемников из НДС.

"А учитывая поддержку, которую россии оказывает беларусь, количество наемников, что захочет принять лукашенко может быть достаточно значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек. К примеру количество российских военных из подразделений регулярной армии находящихся в Беларуси на сегодня составляет около 2 тысяч", — объяснил спикер ГПСУ.

По его словам, хотя развертывание таких лагерей наблюдается на значительном расстоянии от границы Украины, само пребывание наемников в беларуси составит дополнительную потенциальную угрозу нашей стране, в первую очередь связанную с диверсионной работой и разного рода провокациями.

"Для усиления границы с Беларусью решением Ставки было определено Главкому и командующему северным направлением выполнить необходимый комплекс мер", — сказал Демченко.

Он добавил, что подразделения ГНСУ хорошо понимают угрозы, которые могут быть из направления белорусы, и вместе с другими составляющими Сил обороны Украины находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные провокации со стороны противника и ответных решительных действий.

Как сообщал "Телеграф", командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области к эвакуации из-за ежедневных обстрелов с территории россии.