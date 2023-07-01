Становить додаткову загрозу: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з білоруссю

Кордон з білоруссю підсилюється

На тлі передислокації найманців ПВК "Вагнера" на територію білорусі, в суспільстві виникло занепокоєння, що окупанти знову можуть піти звідти у наступ на Україну. Однак обстановка на кордоні залишається повністю контрольованою, станом на зараз у білорусі наступальних угруповань росії не спостерігається, проте присутність "вагнерівців" на території країни становить додаткову потенційну загрозу Україні.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Водночас рф продовжує використовувати білорусь як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації.

"Але зважаючи на нові можливі ризики, що пов’язані з готовністю лукашенка розмістити в себе найманців з приватних військових кампаній Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку. Розвиток ситуації в білорусі перебуває на постійному контролі і постійно відслідковується. Це питання, зокрема, розглядалося і на Ставці Верховного Головнокомандувача", — зазначив Демченко.

Він додав, що є інформація, зокрема й з відкритих джерел про проведення робіт з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців з ПВК.

"А зважаючи на підтримку, яку росії надає білорусь, кількість найманців, що захоче прийняти лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб. До прикладу кількість російських військових з підрозділів регулярної армії що знаходяться в білорусі на сьогодні становить близько 2 тисяч", — пояснив речник ДПСУ.

За його словами, хоча розгортання таких таборів спостерігається на значній відстані від кордону України, саме перебування найманців в білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу нашій країні, в першу чергу пов’язану з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій.

"Для підсилення кордону з білоруссю рішенням Ставки було визначено Головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів", — сказав Демченко.

Він додав, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають в постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь.

Як повідомляв "Телеграф", командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області до евакуації через щоденні обстріли з території росії.