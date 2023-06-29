Украинцев просят эвакуироваться из районов одной из областей: в чем причина

Враг обстреливает Сумщину из РСЗО, минометов и артиллерии

Жителей Сумской области, которые проживают в районе границы с российской федерации, попросили покинуть свои дома.

С таким призывов выступил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он обратил внимание на то, что приграничные с россией населенные пункты подвергаются обстрелам ежедневно.

"Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины уехать. Власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Пожалуйста, выезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", — уточнил генерал.

Он отметил, что на сегодняшний день сумское направление считается одним из наиболее опасных в Северной операционной зоне, так как по нему враг стреляет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно при обстреле Сумской области погиб отец-полицейский с 5-летним сыном.