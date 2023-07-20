Очікування та реальність: де і як побудували "Стіну" Яценюка

Загородження виявилось закоротким і не мало достатньої кількості опорних пунктів

Прикордонники оцінювали будівництво "Стіни", спорудження якої 2014 року анонсував тодішній прем'єр Арсеній Яценюк, на ділянці кордону у 1,5 тисячі кілометрів у 8,4 млрд гривень, проте уряд майже вдвічі скоротив фінансування проєкту — до 4 млрд гривень. Однак за сім років будівництво так і не було профінансовано у повному обсязі.

Про це йдеться у відповіді, яку "Телеграф" отримав у Державній прикордонній службі України.

"Фінансування плану заходів здійснювалось не в повному обсязі", — йдеться у відповіді на запит.

Так, за 4 мільярди гривень планувалось:

облаштувати інженерні загородження (вирити рови, встановити сітчасту загорожу з колючим дротом);

обладнати прикордонні опорні пункти та вогневі позиції;

прокласти рокадну дорогу;

встановити на кордоні камери відеоспостереження.

Разом із тим, з 2015 по 2021 рік, за інформацією, яку надали "Телеграфу" в ДПСУ, замість 4 млрд гривень, на "Стіні" вдалося освоїти 2,4 млрд.

За ці гроші, замість облаштування кордону в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, українсько-молдовського кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з Кримом, "будівництво інженерно-технічних споруд виконувалось на ділянках Харківської, Луганської та частково Чернігівської областей", — пояснили в ДПСУ.

Було вирито всього 403,5 км протитанкових ровів (замість запланованих 1134 км), прокладено 185 км рокадної дороги (планували 1129 км,) встановили 11 комплексів відеоспостереження (замість 51) й облаштували лише чотири опорні пункти (замість 120).

Докладніше про те, скільки коштував Україні рів і паркан на кордоні з росією, що встигли побудувати і найголовніше — чи зіграла "Стіна" хоч якусь роль у стримуванні широкомасштабної агресії ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа": Мільярди на вітер" : чому "Стіна Яценюка" не стримала російський наступ.

Раніше "Телеграф" писав, що стіну Яценюка" або "Європейський вал" на кордоні з рф почали зводити ще у 2015 році, але її так і не добудували. На думку експертів, на це є дві основні причини.