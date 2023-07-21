"Вже почали виробництво": Данілов розповів, за допомогою чого Україна захистить свої порти

Працюють усі контакти, щоб прискорити постачання необхідної техніки

На тлі російського "портового терору" в Україні роблять все необхідне для посилення ППО, зокрема за допомогою власних потужностей.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону.

За його словами, український ВПК уже виготовляє кошти, які дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.

"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується рф. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури — Ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту. Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури — Ред.) буде посилено", — сказав він.

При цьому Данілов зазначив, що навіть це не гарантує захисту на сто відсотків.

Нагадаємо, що після виходу росії з "зернової угоди" вона активізувала масовані атаки по українській портовій інфраструктурі.