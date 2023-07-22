Грав у "відносини" зі школярками та продавав їх інтимні відео: в Одесі покарали розбещувача малолітніх

Відразу кілька дівчаток думали, що перебувають у відносинах зі зловмисником

В Одесі чоловік робив порно ролики з відео та фото, які випрошував у школярок. Дівчат про такі дії не інформував. За такі "розваги" чоловік отримав вирок Приморського районного суду.

Шляхом обману та "грою у відносини" одесит змусив 8 дівчат надіслати йому оголені фото та відео ще в 2013 році. Чоловік маніпулював довірливими школярками — робив вигляд, що його цікавлять справжні стосунки.

Також шахрай надсилав дівчатам фото свого статевого органу. Потім без дозволу жертв він монтував порно ролики і продав їх в інтернеті.

За свої дії злочинець отримав вирок — 8 років позбавлення волі. Крім того, одесит повинен заплатити більше 9 тисяч гривень за судові виплати. Відомо, що чоловік народився в Молдові, має українське громадянство, раніше судимим не був.

Нагадаємо, громадяни, які порушили закон, в результаті чого отримали судимість, мають певні правові та цивільні обмеження в країні до її анулювання.