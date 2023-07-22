Играл в "отношения" со школьницами и продавал их интимные видео: в Одессе наказали развратителя малолетних

Сразу несколько девочек думали, что находятся в отношениях со злоумышленником

В Одессе мужчина делал порно ролики по видео и фото, которые выпрашивал у школьниц. Девушек о таких действиях не информировал. За такие развлечения получил приговор Приморского районного суда.

Путем обмана и "игрой в отношения" одессит заставил 8 девушек прислать ему обнаженные фото и видео еще в 2013 году. Мужчина манипулировал доверчивыми школьницами — делал вид, что его интересуют настоящие отношения.

Также мошенник посылал девушкам фото своего полового органа. Затем без разрешения жертв он монтировал порно ролики и продал их в Интернете.

За свои действия преступник получил приговор – 8 лет лишения свободы. Кроме того, одессит должен заплатить более 9 тысяч гривен за судебные выплаты. Известно, что мужчина родился в Молдове, имеет украинское гражданство, ранее судимым не был.

Напомним, граждане, нарушившие закон, в результате чего получили судимость, имеют определенные правовые и гражданские ограничения в стране до ее аннулирования.