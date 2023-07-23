"Конотопська відьма": Film.ua виклали в мережу три години унікального релаксу - українці зрозуміють

Продюсерка Film.ua Group Ірина Костюк розповіла про експеримент кіностудії і містику навколо цього проєкту

В ексклюзивному великому інтерв'ю "Телеграфу" продюcерка Film.ua Ірина Костюк розповіла про роботу над горором з національним колоритом "Конотопська відьма".

"Це фільм про дівчину, яка насправді є тисячолітньою конотопською відьмою, — поділилась деталями про проєкт Ірина Костюк. – Але вона відмовилась від своїх сил, тому що закохалась у смертного. Коли місто опинилось в окупації, її коханого вбивають російські окупанти. І далі вона весь фільм мстить загону орків, який напав на її коханого. На кожного чекає кривава, чорна помста".

"Конотопська відьма", здається, налаштована рішуче

Кінокомпанія зняла тизер до проєкту і виклала в мережу. Там відьма(її грає актриса Тетяна Малкова) якраз розправляється з одним із вбивць її коханого — змушує російського солдата вчинити самогубство.

За словами продюсерки, навколо цього містичного трилера вже вирує містика.

"Ми зробили тизер, який вже виклали в мережу. І навколо проєкту почалась магія, — говорить Ірина Костюк. — Він вийшов за день до "перевороту" Вагнера, коли орки почали один одного вбивати. І так збіглося, що саме момент, де відьма робить так, що орк вбиває сам себе багато разів, став основним сюжетом тизера. Символічно і дуже на часі".

Глядачі емоційно відреагували на вихід тізера:

"Хоч не люблю жахи, але тут насолоджуватимуся кожним вереском окупантів. Кожною краплею їхньої крові. З нетерпінням чекаю трейлер, щоб побачити більше деталей"

"Нарешті український містичний горор на основі міфологічних та демонологічних сюжетів"

"Потрібна тригодинна зациклена версія, як цей непотріб сам себе утилізує". Жду фільм з нетерпінням!"

Команда проєкту подумала, і… змонтувала тригодинний ролик на прохання глядача.

"Ми в мережі бачимо подібні відгуки:"Жахи не люблю, але на це можна дивитись вічно", — розповіла Ірина Костюк в інтерв'ю "Телеграфу". — Ми зараз зробили експеримент: момент самовбивства орка наш YouTube-відділ закільцював на три години і виклав у мережу. Хтось любить медитативно дивитись на камін, хтось на рибок. А ми зробили так".

Про те, чому було важко знайти акторів для фільму "Конотопська відьма" та про інші проєкти Film.ua Group читайте у першій та другій частинах інтерв'ю Ірини Костюк:

"Ми вагались, чи показувати "Мавку" до перемоги": продюсерка Film.ua Ірина Костюк, ч. I

"Ніхто не хоче грати росіян": продюсерка "Мавки" Ірина Костюк про зйомки під час війни, ч. ІІ"