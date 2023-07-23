"Конотопская ведьма": Film.ua выложили в сеть три часа уникального релакса — украинцы поймут

Продюсер Film.ua Group Ирина Костюк рассказала об эксперименте киностудии и мистике вокруг проекта

В эксклюзивном большом интервью "Телеграфу" продюсер Film.ua Ирина Костюк рассказала о работе над хоррором с национальным колоритом "Конотопская ведьма".

"Это фильм о девушке, которая на самом деле является тысячелетней конотопской ведьмой, — поделилась деталями о проекте Ирина Костюк. — Но она отказалась от своих сил, потому что влюбилась в смертного. Когда город оказался в оккупации, ее любимого убивают российские оккупанты. И дальше она весь фильм мстит отряду орков, который напал на ее любимого. Каждого из них ждет кровавая, черная месть".

"Конотопская ведьма", кажется, настроена решительно

Кинокомпания сняла тизер к проекту и выложила в сеть. Там ведьма (ее играет актриса Татьяна Малкова) как раз расправляется с одним из убийц ее любимого – заставляет русского солдата совершить самоубийство.

По словам продюсера, вокруг этого мистического триллера уже чувствуется мистика.

"Мы сделали тизер, который уже выложили в сеть. И вокруг проекта началась магия, — говорит Ирина Костюк. — Он вышел за день до "переворота" Вагнера, когда орки начали друг друга убивать. И так совпало, что именно момент, где ведьма делает так, что орк убивает сам себя многократно, стал основным сюжетом тизера. Символично и очень своевременно".

Зрители эмоционально отреагировали на выход тизера:

"Хотя не люблю ужасы, но здесь буду наслаждаться каждым визгом оккупантов. Каждой каплей их крови. С нетерпением жду трейлер, чтобы увидеть больше деталей"

"Наконец-то украинский мистический хоррор на основе мифологических и демонологических сюжетов"

"Нужна трехчасовая зацикленная версия, как этот хлам сам себя утилизирует. Жду фильм с нетерпением!"

Команда проекта подумала, и… смонтировала трехчасовой ролик по просьбе зрителя.

"Мы в сети видим подобные отзывы: "Ужасы не люблю, но на это можно смотреть вечно", — рассказала Ирина Костюк в интервью "Телеграфу". — Мы сейчас сделали эксперимент: момент самоубийства орка наш YouTube-отдел закольцевал на три часа и выложил в сеть. Кто-то любит медитативно смотреть на камин, кто-то на рыбок. А мы сделали так".

О том, почему было трудно найти актеров для фильма "Конотопская ведьма" и о других проекты Film.ua Group читайте в первой и второй частях интервью Ирины Костюк:

"Мы колебались, показывать ли "Мавку" к победе": продюсер Film.ua Ирина Костюк, ч. I

"Никто не хочет играть россиян": продюсер "Мавки" Ирина Костюк о съемках во время войны, ч. II