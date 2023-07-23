"Никто не хочет играть россиян": продюсер "Мавки" Ирина Костюк о кино военного времени, ч. ІІ

Хоррор "Конотопская ведьма" будет основан на реальных событиях, в нем будет справедливая месть и много мистики

Украинские киностудии начали работу над новыми проектами, как только оправились от бомбардировок и российские оккупанты отошли от Киева. Как это возможно, в взвешенной Европе не понимают. Но готовы финансировать украинский продукт с украинским колоритом.

О финансировании, съемках под звуки сирен, конкуренции, "Конотопской ведьме" и проектах с национальным колоритом "Телеграф" поговорил во второй части интервью с известным продюсером Film.ua Ириной Костюк.

Почему аудитория в Украине и мире тепло восприняла "Мавку" и имеет ли украинское кинопроизводство шанс и дальше покорять мировые рынки проката — читайте в первой части.

— У вас уникальный опыт для мирового рынка продюсирования — делать кино во время войны.

— Да, уже осенью 2022 года мы запустили съемки 24 серий "Скажених сусідів". И в условиях военного положения, во время тревог, обстрелов их отсняли. Когда об этом слышат наши зарубежные партнеры, это для них что-то невероятное. Каждая тревога — это "Стоп, камера!" и побежали в укрытие.

С мирного "хлопка" начиналась съемка на съемочной площадке "Скажених сусідів"

— Хорошо, если оно рядом.

— Мы перенесли все съемки на территорию студии, у нас есть полноценное бомбоубежище на Film.ua. Во время работы над первым сезоном "Скажених сусідів" 2021 года у нас было очень много локаций по Киеву, съемочные группы выезжали за пределы города. А тут главный челлендж – сконцентрировать все локации на студии или возле нее. Единственное, что было за Киевом, – дома семей главных героев. Зрители их запомнили, мы не могли их поменять.

Конечно, были и нервные срывы у некоторых актеров, и "скорые", и сам съемочный период затянулся. Но как у нашей армии теперь есть боевой опыт, которого нет ни у одной армии мира, так и у нас теперь есть опыт работы даже в таких условиях. У наших монтажеров, например, появились новые навыки – вычищать сирену из звукоряда на постпродакшне. Съемки во время войны — это и про новые модели финансирования. Бюджет, который мы теперь можем себе позволить, вдвое ниже довоенного.

Актеры сериала "Скажені сусіди" вместе работали на площадке и также дружно бегали в укрытие во время тревог

— Поддержка государства сейчас есть?

— В проектах, которые мы сейчас запускаем, пока на поддержку государства не рассчитываем.

— А какое настроение в актерских кругах? Многие, видимо, уехали.

— Настроение такое, что никто не хочет играть россиян. Недавно мы объявили о запуске нового для нас жанра — фильма ужасов. Вышел тизер нашего нового фильма "Конотопская ведьма", основанный на реальных событиях. Помните, когда оккупанты вошли в Конотоп, как их там женщины проклинали? Но когда мы начали делать кастинг, столкнулись с большой проблемой: никто из актеров не хотел играть россиян. Бурят на соответствующую роль вообще невозможно найти. Хотя бы одного. А здесь нам нужен десяток россиян.

Ведьма достаточно изобретательна и жестка в своей мести. И имеет на это полное право

Мы хотим овладеть жанром фильм ужасов, поэтому запустим линейку проектов из трех фильмов. "Пилотом" будет "Конотопская ведьма". Фильм о девушке, которая на самом деле является тысячелетней конотопской ведьмой. Но она отказалась от своих сил, потому что влюбилась в смертного. Когда город оказался в оккупации, ее любимого убивают русские оккупанты. И дальше она весь фильм мстит отряду орков, напавшему на ее любимого. Каждого ждет кровавая, черная месть.

Мы сделали тизер, который уже выложили в сеть. И вокруг проекта началась магия. Он вышел за день до "переворота" Вагнера, когда орки стали друг друга убивать. И так совпало, что именно момент, где ведьма делает так, что орк убивает сам себя многократно, стал основным сюжетом тизера. Символично и очень своевременно.

Тизер "Конотопской ведьмы"

— Говорят, что снимать триллеры и фильмы ужасов — веселее всего.

– Думаю, да. Там достаточно интересный грим, костюмы. Но, опять же, как нам сложно было смотреть на игравшего орка каскадера во вражеской форме… Честно говоря, трудно было удержаться от того, чтобы не стукнуть его на площадке каждый раз, когда он попадал в поле зрения… Мы просили его не ходить по Троещине (спальный район Киева, где расположена студия Film.ua. — Ред .) в таком виде.

Там будет не только классный грим, костюмы, но и содержание. Ведь важно, когда ты борешься с драконом, самому не перейти границу и не превратиться в дракона. А еще нужно давать людям надежду.

Гримерам на съемках хороров приходится делать сложную многочасовую работу, чтобы из милой девушки получилась ведьма

— Почему украинские студии не уделяли достаточно внимания этому жанру? В Украине их сняли менее десятка…

— Вот мы заходим в этот новый для нас жанр и планируем масштабировать такие проекты за границу. Эта история, по нашему мнению, обладает мощным потенциалом. Это ведь не просто слэшер, где все всех убивают. Здесь заложено содержание, мы будем придавать определенную подлинность, колориту. "Конотопская ведьма" — это наша мифология, как и "Мавка"…

Триллеры и фильмы ужасов в Украине будут развиваться как жанр, нужно только немного подождать

Мне лично этот жанр с нашим колоритом "заходит", поэтому другие два фильма в линейке также будут иметь локальный колорит. Это будет снова основано на нашей мифологии, наших персонажах. Конечно, они будут переосмыслены, как и "Конотопская ведьма", которая с классическим произведением ничего общего не будет иметь, кроме того, что героиня ведьма, и она из Конотопа.

— Ужасы не люблю, но на этот фильм пойду.

— Мы в сети видим подобные отзывы: "Ужасы не люблю, но на это можно смотреть вечно". Мы сейчас сделали эксперимент: момент самоубийства орка наш YouTube-отдел закольцевал на три часа и выложил в сеть. Кто любит медитативно смотреть на камин, кто рыбок. А мы поступили так.

Три часа от Film.ua уже выложены. А аудитория под роликом просит еще столько же

Проект "Роксолана"

— Какие герои — любимые для вас лично?

— Персонажи произведений, которые я любила еще со школьных времен — "У неділю рано зілля копала" Ольги Кобылянской и "Лісова пісня" Леси Украинки. Мне нравится работать с образами, которые люблю с детства. Если мы своими фильмами побуждаем детей к прочтению классики, я считаю, что наша миссия перевыполнена. Наши партнеры, издательство "Ранок", сначала издали оригинальную "Лісову пісню" с иллюстрациями из "Мавки", затем — книгу, основанную на сценарии мультфильма. С момента запуска этих продуктов их месячные продажи выросли в 300 раз.

– Вы планировали выпускать анимационные фильмы с другими героинями. Что с этими планами?

— Проект "Роксолана" дополнит нашу линейку полнометражных анимационных фильмов, основанных на украинских уникальных женских персонажах с этническими или историческими корнями.

Сценарий "Роксоланы" был написан лет пять тому. Но сколько в нем моментов, которые сейчас отзываются… Как и в "Мавке" — многое из написанного приобрело другие смыслы. Совершенно иначе звучит, когда Акулина говорит, что "Нужно ударить первыми" (тот же "превентивный удар"). Это было написано пять лет тому назад.

Во время питчинга "Роксоланы" в Бордо

Наша Роксолана — очень храбрая девочка, которой постоянно говорят, что защищать и спасать мир — не женское дело. А она доказывает окружению, что нет женских или мужских дел. Главное, чтобы ты не только мечтал, но и действовал. И она воюет с злодеем, который хочет продавать оружие всему миру и подстрекать его к войнам, а Роксолана хочет спасти мир от глобальной войны.

В преддверии форума в Бордо мы пересмотрели сценарий на предмет того, нужно ли что-то актуализировать, переработать в соответствии с современными смыслами. Боялись, что что-то может не совпасть, не отозваться или затрагивать "не те струны", учитывая наше время. Но ничего подобного не увидели. Напротив, история стала еще более актуальной.

"Большая прогулка"

— У вас есть еще одна история, связанная с днем вторжения. На 24 февраля была запланирована премьера фильма "Большая прогулка".

— Да, это тот самый единственный украинский фильм, который должен был выйти в прокат 24 февраля. 23 февраля 2022 г. состоялся допремьерный показ этого фильма. Мы этот показ запомним на всю жизнь, ведь это был последний день нашей мирной жизни. Это была огромная вечеринка, многие звезды, все собрались в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ "Гулливер". Фильм всем понравился, это легкая народная комедия. Была очень теплая и дружеская атмосфера. Многие не смогли разойтись и до двух или трех ночи.

О мирных временах съемок "Большой прогулки" остались воспоминания, фото и сам фильм

— А в четыре все началось…

– Да. Конечно, ни сюжеты, ни фотографии, ни статьи, ни сам фильм не вышли. Вместо того, чтобы раздавать интервью, ездить на премьеры, участвовать в громких показах, наслаждаться полными залами и смехом аудитории, актеры и команда занялась совсем другим: Юра Ткач пошел в ТрО, Гарик Бирча — в ряды ВСУ, многие из команды поехали на фронт военными журналистами. Мы осенью планируем запустить его в прокат и уверены, что это станет еще одним хитом студии.

Возможно, мы на этом и построим коммуникацию: фильм, который должен был выйти в прокат 24 февраля. Мы долго думали: он ко времени — не ко времени. Но судя по бокс-офисам выходящих зарубежных фильмов люди ходят в кино, им нужно отвлекаться, и мы решили, что смеха и радости у нас сейчас не так много, и агрессору у нас этого не забрать.

О будущем

— Мы видим подъем патриотического духа с 2014 года, который в конце концов вырос в такие проекты, как "Мавка". А куда мы идем дальше? Какими будут тренды в коммерческом кино?

— Говорить о каких-то трендах в целом на рынке мне сложно. У каждого продюсера, у каждой компании свои подходы, свои бизнес-модели. Есть компании, ориентирующиеся на мировые тренды, и это нормально. Есть продюсеры, снимающие то, что отзывается им самим. Есть продюсеры коммерческого кино, есть фестивального. Это все наш многогранный рынок, существующий и работающий, несмотря ни на что.

В профессиональных кругах идет большая дискуссия, стоит ли сейчас снимать фильмы о нашей войне, где воспроизводятся реальные события. Я стою в стороне от таких дискуссий, это очень сложный вопрос: аргументы есть с обеих сторон.

Я понимаю, что это все проживаю в реальности. Я не могу смотреть и продюсировать проекты о реальных трагических событиях нашей войны и борьбы. Слишком сильны эмоции, ощущение всего трагизма, еще и замешаные на рвущей душу ярости — в таких условиях это все не переложить на профессиональную деятельность.

Поэтому, собственно, в моем портфолио "Мавка", "Роксолана", "Конотопская ведьма", как и комедия "Большая прогулка".

В наших коллаборациях мы объединяемся с единомышленниками, которые хотят не следовать трендам, а делать что-то новое, хотя это чрезвычайный риск. Сейчас люфта на ошибку нет, финансовой подушки нет, это ситуация "либо пан, либо пропал". А особенно когда у тебя привлечены инвесторы, ты рискуешь чужими деньгами. Это очень большая ответственность.

— Кто конкурент Film.ua на украинском рынке сегодня, когда он переформатировался? Раньше где-то рядом были Film.ua, StarMedia… а сейчас?

— Мы всегда старались не использовать в нашем функционировании на рынке такой концепт как конкуренция. Даже с теми компаниями, которые якобы производят продукт в нашей нише, мы не боремся, а сотрудничаем. Они ведь работают совсем по другим бизнес-моделям. Сотрудничать со всеми ради развития рынка – наш подход.

И в этом мы уникальны. Также, например, наш продакшн – единственный, по-моему, оставляющий за собой права на свои продукты. Даже когда мы снимаем сериал для телеканала, мы даем ему лицензию на время показа продукта в эфире. А потом права возвращаются к нам. Поэтому самый актив нашей компании — это библиотека. Она настолько велика, что мы запустили свои телеканалы. Их у нас 6. Все они работают на контенте, который Film.ua производил все эти годы.

Студии такого масштаба с такой библиотекой продукта в Украине больше нет. У нас свои производственные мощности – вон вы видите за окном натурную площадку, у нас есть 8 павильонов, которые мы, в том числе, сдаем в аренду "конкурентам". И это уже не конкуренты, а наши партнеры. Многие сериалы и телевизионные шоу снимали у нас — и "Україна має талант", и "Маска", и многие другие.

Мы открыты для коллабораций и спокойно можем что-то сопродюсировать с другой компанией. Либо взять проекты "конкурентов" на дистрибуцию, либо привлечь финансирование в проекті "конкурентов" и т.д.

— Это характеристика украинского рынка или подхода Film.ua? Есть такое, что в украинском шоу-бизнесе более мягкие и теплые отношения, чем в стране-агрессоре, на которую мы некоторое время равнялись.

– Наш подход. И на нашем рынке есть примеры, когда появляются игроки, которых драйвит борьба. Наша позиция: зачем придумывать велосипед, когда уже есть компания, которая отлично их производит? Лучше с этой компанией совершить коллаборацию.

По крайней мере, мы, когда выходим на новый рынок, не пытаемся сделать все сами. Мы ищем партнеров, которые уже являются "специалистами по велосипедам". Лучше мы на тот велосипед прицепим свой "бантик", который у нас хорошо получается, что сделает общий результат более ярким и интересным. А когда на нашем рынке появляется кто-то новый, мы готовы со своей стороны предложить свои услуги и свой велосипед.