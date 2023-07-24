"Бояться всі, навіть лідери великих країн": нардеп назвала головний страх Заходу

За час повномасштабної війни побоювання Заходу змінилися

Західні партнери вже не так сильно бояться реакції російського диктатора володимира путіна на будь-які дії, як того, що росія взагалі може розвалитися. Але попри це під час офрекордс-спілкувань вони не підіймають теми необхідності для України закінчення війни та початку переговорів зі стороною-агресором.

Про це заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

"Це може десь проскакувати, коли я їжджу як віцеспікер з гуманітарних питань. Тоді непублічно можуть звучати якісь припущення: а якби було так, а якби було не так... Найбільше, чого бояться всі, в тому числі лідери великих держав, це "що буде з росією після завершення війни?", — сказала вона.

За словами Кондратюк, раніше західні партнери мали великі страхи щодо того, що може сказати путін і як він відповість на ту чи іншу дію, а зараз найбільший страх — що буде, коли росія розпадеться. Хоча українська сторона переконує їх, що нічого страшного не станеться.

"Розпадеться так розпадеться (усміхається). Далі потрібно буде дивитися, на що вона розпадеться, робити демократичні перетворення. А для них це якась бомба сповільненої дії з ядерною зброєю", — зазначає Олена.

Вона також навела приклад Ізраїлю та Азербайджану, додавши, що з усіх боків ці країни мають важку ситуацію. Однак вони зробили все, щоб їхня армія була сучасною і сильною. Україні вони кажуть зробити те саме.

"Ізраїль не є членом НАТО, так, у них є спеціальні угоди зі США, але вони діють так, як вважають за потрібне для безпеки своєї країни", — підсумувала співрозмовниця видання.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Було б чесно, якби депутати від ОПЗЖ самі відмовилися від мандатів, — велике інтерв’ю віцеспікера Олени Кондратюк (частина перша).

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що на Заході не хочуть, щоб Україна виграла у повномасштабній війні швидко.