"Боятся все, даже лидеры больших стран": нардеп назвала главный страх Запада

За время полномасштабной войны опасения Запада сменились

Западные партнеры уже не так сильно боятся реакции российского диктатор владимира путина на какие-либо действия, как того, что россия и вовсе может развалиться. Но несмотря на это во время офрекордс-общений они зачастую не поднимают тему необходимости для Украины окончания войны и начала переговоров со стораной-агрессором.

Об этом заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк рассказала в интервью "Телеграфу".

"Это может где-то проскакивать, когда я езжу как вице-спикер по гуманитарным вопросам. Тогда непублично могут звучать какие-то предположения: а если бы было так, а если бы было не так… Самое большое, чего боятся все, в том числе лидеры больших государств, это "что будет с россией после завершения войны?", — сказала она.

По словам Кондратюк, ранее у западных партнеров были большие страхи насчет того, что может сказать путин и как он ответит на то или иное действие, а сейчас самый большой страх — что будет, когда россия распадется. Хотя украинская сторона убеждает их, что ничего страшного не произойдет.

"Распадется так распадется (улыбается). Дальше нужно будет смотреть, на что она распадется, делать демократические преобразования. А для них это какая-то бомба замедленного действия с ядерным оружием", — отмечает Елена.

Она также привела в пример Израиль и Азербайджан, добавив, что со всех сторон эти страны имеют тяжелую ситуацию. Однако они сделали все, чтобы их армия была современной и сильно. Украине они говорят сделать то же самое.

"Израиль не является членом НАТО, да, у них есть специальные соглашения с США, но они действуют так, как считают нужным для безопасности своей страны", — подытожила собеседница издания.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": Было бы честно, если бы депутаты от ОПЗЖ сами отказались от мандатов, — большое интервью вице-спикера Елены Кондратюк (часть первая).

Напомним, ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии "Телеграфу" объяснил, что на Западе не хотят, чтобы Украина выиграла в полномасштабной войне быстро.