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У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо Новина оновлена 24 липня 2023, 14:52

У місті Суми було чути вибухи. По всій області розпочалася повітряна тривога.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними місцевих Telegram-пабліків, 24 липня мешканці обласного центру могли чути сильний вибух. При цьому у Повітряних силах ЗСУ повідомили про повітряну небезпеку.

"Сумська область - ракетна небезпека! Можлива робота ППО ", — йдеться у повідомленні.

Зараз у місті та області лунають сирени.