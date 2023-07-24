У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо

У місті Суми було чути вибухи. По всій області розпочалася повітряна тривога.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними місцевих Telegram-пабліків, 24 липня мешканці обласного центру могли чути сильний вибух. При цьому у Повітряних силах ЗСУ повідомили про повітряну небезпеку.

"Сумська область - ракетна небезпека! Можлива робота ППО ", — йдеться у повідомленні.

Зараз у місті та області лунають сирени.