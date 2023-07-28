Все у вогні: в окупованому Шахтарську палає нафтобаза (фото та відео)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У тимчасово окупованому місті Шахтарськ Донецької області в ніч проти 28 липня пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спалахнула нафтобаза.

Інформація про це з’явилася у багатьох Telegram-каналах.

Зазначається, що "бавовна" у Шахтарську сталася у п’ятницю, приблизно о 02:30. Після цього на місці події почалася масштабна пожежа.

На опублікованих кадрах з місця події можна помітити, що до світанку спалах на нафтобазі ще не було ліквідовано.

Водночас окупаційна "влада" в мережі заявила, що пожежа сталася внаслідок ударів по місту. За їхніми словами, із ночі на місці працюють служби оперативного реагування.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок події немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунав потужний вибух, після чого почалася масштабна пожежа. Загоряння було настільки сильним, що дим було видно із сусіднього Донецька, про що говорять відповідні фото, опубліковані у різних пабліках у день події. До речі, за день до цього в Макіївці був ще один "бавовна" на складі боєприпасів.