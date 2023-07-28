Всё в огне: в оккупированном Шахтерске пылает нефтебаза (фото и видео)

По предварительной информации, никто не пострадал

Во временно оккупированном городе Шахтерск Донецкой области в ночь на 28 июля прогремели мощные взрывы, в результате чего загорелась нефтебаза.

Информация об этом появилась во многих Telegram-каналах.

Отмечается, что "бавовна" в Шахтерске случилась в пятницу, примерно в 02:30. После этого на месте происшествия начался масштабный пожар.

На опубликованных кадрах с места события можно заметить, что к рассвету возгорание на нефтебазе еще не было ликвидировано.

В то же время оккупационные "власти" в сети заявили, что пожар случился в результате ударов по городу. По их словам, с ночи на месте работают службы оперативного реагирования.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля во временно оккупированной Макеевке Донецкой области прогремел мощный взрыв, после чего начался масштабный пожар. Возгорание было настолько сильным, что дым было видно из соседнего Донецка, о чем говорят соответствующие фото, опубликованные в различных пабликах в день происшествия. К слову, за день до этого в Макеевке была еще одна "бавовна" на складе боеприпасов.