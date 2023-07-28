Хороші новини для фронту: у Раді ухвалили важливе для армії рішення

Більшість депутатів проголосувала "за" ухвалення одразу кількох важливих законопроектів

Верховна Рада України підтримала два законопроекти, які суттєво спростять ввезення в Україну антидронових рушниць та високотехнологічних тепловізорів. Ці товари були звільнені від мита та ПДВ.

Про це у п’ятницю, 28 липня, повідомляє народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, на користь даних законопроектів №9467 та №9468 проголосували 294 та 301 депутатів одразу загалом. Також вони проголосували за те, щоб одразу підписати ці законопроекти.

"Ще раз дякую нашій Митній службі (та в.о. Голові), які дуже оперативно включилися в допомогу та розробку законопроекту", — зазначив Железняк.

Зазначимо, що у лютому поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закони про скасування миту ПДВ на ввезення в країну безпілотних літальних апаратів, коліматорів, приладів нічного бачення та тепловізорів. Потім у квітні Верховна Рада скасувала ПДВ та мит на ввезення на територію України товарів для оборони.

Також варто додати, що антидронові рушниці дуже важливі для протидії російським БПЛА, яких росія виробляє дедалі більше. Багато з них є серйозною проблемою для Сил оборони України, яку дуже важко вирішити засобами, що є в країні, щоб на 100% забезпечити їм протидію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні Верховна Рада ухвалила важливий для Збройних сил України законопроект щодо відпусток для військових. Так, захисникам було збільшено період відпусток і тепер їм дається 40 днів на відпочинок.